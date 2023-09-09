Саратов, 9 сентября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. В Саратове подвели итоги II Всероссийских Игр Умных городов «Умный Город. Живи спортом» и «Роуд-шоу: Моя Страна». С 7 по 9 сентября представители городов — участников государственной программы «Умный город» демонстрировали свои достижения в массовых спортивных баталиях, а также на молодёжном и гастрономическом фестивалях. В это время на выставке «Роуд-шоу: Моя страна» представители власти, бизнеса и общественности обсуждали ключевые принципы проекта по цифровой трансформации городов.

Администрация Саратова Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом»

По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» и «Роуд-шоу: Моя страна — Приволжский федеральный округ» — отличный пример вовлечения жителей в активный образ жизни.

«Это также способ использования общественных пространств, которые обрели в России новый облик за шесть лет реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, мероприятие служит обмену лучшими практиками и выработке новых подходов по самым актуальным вопросам», — подчеркнул вице-премьер российского правительства.

В свою очередь министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отметил, что ключевой принцип проекта по цифровой трансформации городского хозяйства «Умный город» — ориентация на человека.

«Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» по праву считаются актуальным и востребованным проектом», — считает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, через различные мероприятия игр популяризируются занятия спортом, здоровый образ жизни, устанавливаются профессиональные связи.

Основная программа соревнований была представлена в таких дисциплинах, как пляжный волейбол, баскетбол, футбол, многоборье ГТО, настольный теннис, шахматы, функциональное многоборье, бадминтон и традиционный забег «Умных городов». Помимо этого, были организованы парусная регата, эндуро, роллерспорт, воркаут — всего 24 наименования активностей.

Площадкой для состязаний была выбрана Набережная Космонавтов — крупнейшая на Волге. На участке протяжённостью более шести километров представлен целый комплекс современных возможностей для отдыха, развития и здорового образа жизни. Площадка появилась благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Её строительство стало одним из самых масштабных проектов благоустройства на территории Саратова за многие годы.

Topparki.ru Набережная Космонавтов, Саратов

Набережная, так полюбившаяся горожанам, представлена двумя зонами. В первой расположен песчаный пляж и зоны солярия. Во второй обустроена прогулочная зона с местами активного отдыха.

Зона спорта представлена большой площадкой для воркаута с 11 тренажерами и четырьмя площадками для игры в настольный теннис. Также есть где поиграть в стритбол и баскетбол.

«Специально приезжаем с другом сюда, чтобы поиграть в теннис. Дорога не близкая, но набережная того стоит. Как в другой город попадаешь. Приятно, что во время игры прохожие становятся нашими болельщиками», — отметил студент Сергей Гусев.

Протяжённость нового пляжа, который мгновенно обрёл популярность среди местных жителей, составляет более 500 метров. Место речного отдыха оборудовали всем необходимым. Там есть раздевалки, пляжные зонты, теневые навесы, шезлонги, душевые и фонтанчики питьевой воды.

Для удобства на Набережной Космонавтов предусмотрели спуски к воде, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. На нижнем пляже располагаются игровые зоны с водными горками, отдельно оборудовано место для купания детей и спортивные зоны для пляжных видов спорта.

«Почти всё лето провели с дочерью на пляже. Так сложились обстоятельства, что уехать из города летом не было возможности. Но ничуть не жалеем. Очень удобный пляж, а загорели и отдохнули так, как будто на море побывали», — поделилась местная жительница Светлана Пешкова.

Лучшие решения проекта «Умный город» в Приволжском федеральном округе были представлены в рамках «Роуд-шоу: Моя страна» на открытой выставочной экспозиции, расположенной в шаговой доступности от набережной Космонавтов — на площадке Саратовской государственной юридической академии.

Как сообщало ИА Регнум, ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

В 2022 году был утвержден обновленный стандарт «Умного города», что позволило синхронизировать мероприятия по цифровизации городского хозяйства с приоритетными задачами национальных проектов. В обновленный стандарт вошли 18 тематических блоков, в том числе связанные с инновациями в культуре, образовании и здравоохранении.

Реализацию проекта «Умный город» сопровождает проектная дирекция Минстроя России, помогая внедрять современные цифровые решения, главной целью которых является создание безопасных и комфортных условий для жизни граждан.