Москва, 7 сентября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Американские власти не устраивает смена власти в Нигере, и по этой причине спецслужбы США обсуждают возможность устранения нового руководства африканской страны. Об этом 7 сентября сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

«По поступающей в СВР информации, США явно не устраивает развитие событий в Нигере, где к власти в результате военного переворота недавно пришла временная администрация во главе с генералом Абдурахманом Чиани», — говорится в сообщении.

Уточняется, что власти Соединённых Штатов рассматривают варианты того, как остановить опасную для Запада тенденцию превращения Африки в один из центров силы многополярного мира, а также взять под контроль «французское «наследство» в стратегически значимом Сахеле».

«В Белом доме прорабатывают различные варианты «укрепления демократии» в Нигере», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что Вашингтон считает неоправданным осуществлять такие действия с помощью Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое тесно связано с Францией.

«Более «эффективным» вариантом американцам видится физическое устранение «путчистских лидеров», опирающихся на поддержку большинства населения. Представители американских спецслужб напрямую обсуждают с партнерами потенциальных исполнителей возможных покушений, делая ставку на лиц из ближайшего окружения руководителей переходных структур, желательно из числа прошедших спецподготовку в учебных заведениях Пентагона», — добавляется в заявлении.

Увидев неожиданное и крайне неприятное для США геополитическое пробуждение Африки, Вашингтон принял решение прибегнуть к привычным методам, подчеркнули в СВР.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о государственном перевороте и свержении президента. Возглавивший путч полковник Амаду Абдрамане указал, что военные выступили против лидера страны «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Командование армии Нигера поддержало мятежников.

Свергнутый мятежниками президент Нигера 1 августа через американскую газету Washington Post обратился к властям США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в африканской стране. 7 августа в Нигер прибыла замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая провела переговоры с мятежниками и пригрозила лишить страну помощи на сотни миллионов долларов.

Позднее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен не ответил на вопрос о возможности вывода американских военнослужащих с территории Нигера. Он заявил, что не может говорить о будущем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 августа заявил, что стратегия США по Африке оскорбительна. Он напомнил о принятом Вашингтоном в 2022 году законе о «препятствовании злобной политике России в Африке», название которого вызвало в африканских странах возмущение, из-за чего власти США пытаются придать этому документу более удобоваримое название, сохраняя его суть.