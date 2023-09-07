Москва, 7 сентября, 2023, 14:36 — ИА Регнум. В Москве 6 сентября задержали двух лейтенантов полиции, подозреваемых в хищении биткоинов. Об этом ИА Регнум сообщил источник в силовых структурах.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Как полагают следователи, правоохранители около двух часов ночи 19 июля задержали предпринимателя в московском районе Жулебино, надели на него наручники и посадили в автомобиль. Они ввели мужчину в заблуждение о причастности к преступлению и забрали у него мобильный телефон, через который перевели себе 9,6 биткоина, стоившие на тот момент около 26 млн рублей.

Задержание подозреваемых проводили сотрудники ФСБ и сотрудники собственной безопасности МВД. Им пока не предъявили обвинения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа правоохранители задержали заместителя начальника отдела полиции по Миллеровскому району Ростовской области по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он за 3 млн рублей пообещал мужчине, давшему взятку, что его сыну не предъявят более тяжкое преступление.