Москва, 7 сентября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки на острове Переяславский в дельте Днепра в Херсонской области уничтожили три группы диверсантов Вооружённых сил Украины. Об этом 7 сентября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На острове Переяславский уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 126-й бригады территориальной обороны», ― уточнил военный.

Конашенков добавил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ российские подразделения уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 сентября Воздушно-космические силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Российские военные поразили объект, цель удара достигнута.

В приграничном районе Брянской области 4 сентября пересекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию России. В месте боестолкновения российские силовики обнаружили вооружение и боеприпасы диверсантов, среди которых оказались и образцы иностранного производства.

Ещё одну диверсионную группу из сотрудников СБУ, Главного управления разведки и Службы специальных операций, которые планировали устроить в России серию терактов, разгромили в Брянской области в конце августа. Двух диверсантов ликвидировали в Навлинском районе, ещё пятерых задержали, трое из них получили ранения.