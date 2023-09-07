Москва, 7 сентября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за сутки до 500 военных на двух направлениях — донецком и южнодонецком, сообщил 7 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

На донецком российские военные отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах сёл Клещеевка и Андреевка и посёлка Химик в ДНР.

«Противник потерял более 320-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20», — сообщил Конашенков.

На южнодонецком направлении ВСУ потерпели огневое поражение в районе села Старомайорское в ДНР. В районе Новомайорского российские военные отразили одну атаку ВСУ и уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.

«Потери противника составили до 180-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab, две Д-30 и одно орудие «Гиацинт-Б», — уточнил Конашенков.

Новость дополняется