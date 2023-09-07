Киев, 7 сентября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова повысили до генерал-лейтенанта. Соответствующий указ, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, опубликовали 7 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум Кирилл Буданов

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу — начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в документе.

Одним из самых громких заявлений Буданова стали его слова о том, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до тех пор, пока Украина не победит. Так он прокомментировал заявление журналиста о том, что американские спецслужбы признали власти Киева причастными к теракту, в котором погибла журналистка Дарья Дугина. Буданов ответил, что он считает «освобождением» то, что в России назвали терроризмом. Позднее он также пригрозил России новыми терактами на территории Крыма, так как Киев намерен уничтожать на территории полуострова «всё российское».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные угрозы Буданова являются терроризмом. Дипломат задалась вопросом, что ещё нужно западным странам, чтобы увидеть экстремизм в действиях украинских властей. Захарова предположила, что западные страны считают экстремизмом и терроризмом только те атаки, в которых гибнут граждане стран НАТО. Вместе с тем представитель МИД раскритиковала отказ госсекретаря США Энтони Блинкена осудить Киев за организацию терактов. Представитель МИД РФ отметила, что подобная политика подталкивает Украину к более страшным преступлениям.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Буданов призвал перенести боевые действия на территорию России, заявив, что Украине необходимо растянуть их как можно шире. По его мнению, это пойдёт на пользу ВСУ. Однако, как отметил в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов, мнение Буданова не более чем фантастика и мечты, но они свидетельствуют о том, что глава ГУР может ослушаться любых указаний своего президента.