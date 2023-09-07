Москва, 7 сентября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пусковую установку комплекса С-300 ВСУ в Запорожской области. Об этом на брифинге 7 сентября заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе населённого пункта Любимовка Запорожской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС», — сообщил военный.

Как сообщало ИА Регнум 14 августа, российские войска уничтожили в районе Зелёного Гая Запорожской области украинскую батарею комплекса С-300. Как отметил Конашенков, на запорожском направлении подразделения ВС России при поддержке артиллерии в районе Работино отразили две украинские атаки ВСУ и пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.