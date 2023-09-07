Москва, 7 сентября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. В январе–июне 2023 года российский рекламный рынок вырос на 27% к аналогичному периоду 2022 года и составил 315 млрд рублей, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). К первому полугодию 2021 года рынок вырос на 19%, указано там же.

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Согласно экспертным оценкам, рост рынка наружной рекламы составляет от 18% до 20% и может достигать 23,9 млрд рублей. Одна из причин продолжающего роста рынка наружной рекламы — это в том числе адаптация к заказчикам. Так, например, для застройщиков действует отсрочка платежа, что связано с введением механизма эскроу-счетов.

«Покупатель жилья в строящемся доме перечисляет деньги на специальный счёт в банке, где средства будут храниться до тех пор, пока застройщик не достроит дом и не сдаст его в эксплуатацию, а также пока хотя бы один из дольщиков не оформит право собственности на свою квартиру. Только после этого строительная компания получит доступ к деньгам», — отметил директор по развитию взаимозачетных операций ГК «Мособлреклама» Яков Катков. Рекламная кампания для застройщиков длится на протяжении всего периода строительства. После того как объект введен в эксплуатацию, застройщик оплачивает оказанные рекламные услуги.

«Застройщиками это приветствуется, так как бюджет таких сделок обычно начинается от 30–40 млн рублей (и, что немаловажно, по бартеру), это позволяет осуществить полный охват аудитории в выбранной заказчиком (застройщиком) территории на продолжительное время. Что, безусловно, ведет к увеличению продаж квартир», — объяснил механизм работы таких рекламных кампаний Катков.

Планирование и реализация рекламной кампании в таком консервативном сегменте как недвижимость имеет свои характерные черты: есть свои законы потребительского поведения, свой продуктовый цикл, свои рыночные регуляторы. «Дело в том, что PR конкретного девелоперского проекта направлен сразу на несколько целевых групп: потенциальные покупатели, дольщики, банки, партнеры, представители госорганов», — отметил Катков. Таким образом PR-кампании строятся на надежности застройщика, и это становится тем фундаментом, на котором строится взаимодействие с перечисленными группами.