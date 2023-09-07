Москва, 7 сентября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Ситуация с решением возбудить уголовное дело против назначенного на должность главы минобороны Украины Рустема Умерова служит сигналом офису президента от американцев, которые управляют антикоррупционными ведомствами республики, что с этим человеком им будет сложно работать. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Діана Давітян Глава минобороны Украины Рустем Умеров

Ранее высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить дело против Рустема Умерова, который назначен на пост нового министра обороны страны, по факту превышения им полномочий, когда он занимал должность главы Фонда госимущества. Умеров, по данным следствия, в сговоре со своими заместителями продавал фирмам электроэнергию по цене ниже рыночной. Чтобы скрыть хищения госимущества Умеров активно препятствовал созыву наблюдательного совета. Отмечается, что решение о возбуждении дела приняли ещё 25 августа, до того, как Умерова назначили новым главой Минобороны.

Как отметил Юрий Кот, ВАКС, также как НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины — прим. ред.) — это те организации, которые создавались силами США для контроля украинской политической элиты.

«И то, что они сейчас активизировались против фигуры Умерова, лишний раз подтверждает конфликт интересов между американскими силами на Украине и внутренними олигархическими. И то, что в ВАКС подняли тему Умерова, это значит, американцы посылают такой убедительный сигнал, что с этим человеком им будет сложно работать. А Умерова, очевидно, проталкивает Ермак (глава офиса президента Украины Андрей Ермак — прим. ред.), это его человек, с которым они вместе пилят бюджеты, устраивают коррупционные схемы, а по факту воруют», — поделился Кот.

При этом, по мнению политолога, все согласования на должность главы минобороны Умеров успешно пройдёт, поскольку он является частью, по словам эксперта, плоти украинской коррупции. Кот усомнился в том, что американцам, которые заведуют украинскими политическими делами, удастся переломить эту систему и повлиять на назначение сейчас.

«Потому что с одной стороны американцы может и делают вид, что борются, но на самом деле являются родителем №1 или родителем №2 всей коррупции на Украине. Они специально взращивают коррупционеров, чтобы потом иметь над ними контроль благодаря компромату. И возможно, что Умерову они дали понять, что если он не будет их слушаться, то уголовное дело запустят в действие», — отметил политолог.

Как выразился Кот, уголовное дело будет висеть над новым главой оборонного ведомства республики, как дамоклов меч, но не более. По мнению политолога, ситуация на Украине сейчас критическая, чтобы пускать его в действие.

Как отметил юрист-международник Дмитрий Романенко, сама по себе мировая практика предусматривает достаточно серьёзные наказания за превышение полномочий власть имущих.

«Такие обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы. Тем более если речь идёт о превышении полномочий чиновником. Как мне помнится, то с точки зрения права на Украине нет возможности откупиться штрафом, чтобы закрыть коррупционные вопросы. Но вот о подкупе в нелегальном плане говорить можно, и тогда мы увидим, что всё начнут спускать на тормоза», — поделился Романенко.

По мнению юриста, если в скоро времени уголовное дело перестанут афишировать или даже полностью прекратят, то это будет свидетельством очередного проявления коррупции на Украине, потому что сам процесс уже нельзя так просто прекратить. Также Романенко обратил внимание, что уровень коррупции на Украине таков, что в отношении каждого чиновника можно собрать фактуру на соответствующую статью Уголовного кодекса.

6 сентября Верховная рада большинством голосов утвердила Рустема Умерова на посту министра обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 338 депутатов.

В социальных сетях новый министр пообещал, что сделает «всё возможное и невозможное», чтобы ВСУ захватили территории, которые Киев считает своими. 4 сентября турецкая газета Aydınlık написала, что Рустем Умеров на посту министра обороны Украины будет реализовывать планы США в регионе.

Ранее британская газета The Times написала, что недовольство масштабной коррупцией среди чиновников и депутатов переросло в самое крупное внутриполитическое событие на Украине. По мнению авторов материала, разница между политиками и гражданскими на Украине сильно обострилась после начала спецоперации России.