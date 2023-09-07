Москва, 7 сентября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи. Ведомство разместило проект соответствующего постановления 5 сентября на федеральном портале проектов нормативных актов.

Global Look Press

«Технология персонального радиовызова (пейджинга) является устаревшей и в настоящее время на территории Российской Федерации полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи», — говорится в пояснительной записке к документу.

В нём также указано, что в июне 2023 года в России прекратилось действие всех лицензий на услуги связи через пейджеры.

Кроме того, Минцифры планирует прекратить лицензирование услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, которые используют операторы связи для работы сети VoIP и IP-телефонии. В министерстве отметили, что этот вид связи применяют для подмены телефонного номера, что могут использовать в противоправных целях.

Как сообщало ИА Регнум, Минцифры в августе выставило на обсуждение проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года, в котором предложило отказаться от использования технологии 3G. Первый этап планируют провести с 2023 по 2030 год. В этот период также планируется разработать и внедрить российское оборудование стандарта LTE для сетей связи и начать опытную эксплуатацию отечественного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready.

К 2035 году сети 5G на российском оборудовании должны работать во всех городах страны, где население превышает 100 тыс. человек. К тому времени также планируют запустить коммерческую эксплуатацию сетей 6G.