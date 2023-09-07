Москва, 7 сентября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы угнанном на Украину вертолёте Ми-8.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Вертолет Ми-8

«Не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции Минобороны, поэтому с запросом стоит обратиться туда.

Ранее в ряде украинских Telegram-каналов появились сообщения о том, что якобы российский лётчик перегнал вертолёт Ми-8 из Курска на Украину. Сам угон произошёл 9 августа. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с «угонщиком» было 2 человека, они погибли. Минобороны России ситуацию не комментировало.