Страсбург, Франция, 7 сентября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. У Североатлантического альянса (НАТО) нет данных о том, что инцидент с дроном на территории Румынии был «преднамеренной атакой России». Об этом 7 августа заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместного заседания комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Столтенберга, румынская сторона проинформировала руководство альянса о найденных на своей границе с Украиной предполагаемых обломках беспилотника, следствие продолжается.

«У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждём результатов расследования», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Бухарест уведомил руководство НАТО о том, что на границе страны с Украиной нашли обломки, как предполагается, беспилотника. В альянсе заявили о твердой солидарности с Румынией в связи с инцидентом.

Румынский портал inpolitics 5 сентября написал, что Украина стремится спровоцировать прямой конфликт России и НАТО. По мнению авторов материала, это может произойти в случае провокационных заявлений со стороны Киева о якобы падении российских беспилотников на территории Румынии.

Обозреватели британской газеты Express 6 сентября написали, что удары российской армии по стратегическим объектам на территории Украины около границы с Румынией вызвали панику в НАТО. Российские военные поразили ключевую инфраструктуру Украины в портах Рени и Измаил.