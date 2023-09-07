Красноярск, 7 сентября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В Красноярске сотрудник ДПС «открыл охоту» на нарушителей на электросамокатах, но штрафы достались автомобилистам. Как сообщил источник ИА Регнум, в Красноярске начата проверка в отношении одного из сотрудников ДПС — лейтенанта полиции, который для поднятия показателей выносил незаконные постановления об административных нарушениях.

Известия/Константин Кокошкин

Так, в августе патрульный оштрафовал водителя КамАЗа на 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, а именно за нарушение ПДД при передвижении на велосипедах или мопедах. При этом в протоколе инспектор ДПС указал, что нарушитель был на электросамокате. После этого «самокатчиками» у полицейского также оказались водитель грузовика Mitsubishi Canter и водитель Suzuki. Все получили штрафы в размере 800 рублей за нарушения при управлении электросамокатами.

Делом полицейского займётся ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В последнее время в РФ активно обсуждается тема ужесточения контроля за водителями электросамокатов. Так, в Госдуму внесли законопроект о праве местных властей в регионах запрещать использование электросамокатов или ограничивать их скорость в муниципалитетах с согласия местных жителей.