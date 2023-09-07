Вашингтон, 7 сентября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Министерство обороны США отменило испытания гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), назначенные на 7 сентября, после проведения предполётной проверки. Об этом 7 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение Пентагона.

«Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменён», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на отмену испытаний, ведомству удалось собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения, призванные в дальнейшем стать основой для прогресса развития этого вида оружия.

В американском минобороны не указали причину отмены испытаний. По данным агентства, такое решение угрожает графику реализации программы и плану американской армии объявить о боеспособности созданного США гиперзвукового оружия к 30 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа издание Defense News написало, что американские ВВС провели в Калифорнии первое с марта текущего года испытание прототипа гиперзвуковой ракеты. Она была запущена со стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress.

В марте 2023 года Пентагон осуществил неудачные испытания гиперзвуковых ракет ARRW компании Lockheed Martin. После этого помощник командующего ВВС США Эндрю Хантер рассказал, что минобороны США отказалось закупать гиперзвуковые ракеты, которые не показали положительного результата.