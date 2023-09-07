Москва, 7 сентября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин повысил командующего группировкой «Центр» в зоне проведения спецоперации Андрея Морвичева до генерал-полковника. Соответствующий указ опубликован 7 сентября.

Дмитрий Кучер 34 Андрей Мордвичев

Мордвичев ранее имел звание генерал-лейтенанта.

Должность командующего войсками Центрального военного округа Андрей Мордвичев занимает с 16 февраля 2023 года. На апрель 2023 года — командующий группировкой войск «Центр» Объединённой группировки российских войск в зоне СВО. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и рядом иных медалей.

За время проведения спецоперации достижения группировки «Центр» не раз отмечались руководством страны. Министр обороны Сергей Шойгу 5 августа вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск «Центр». Шойгу поблагодарил военнослужащих за выполнение боевых задач, поздравил с заслуженными наградами и вручил им за проявленные самоотверженность и героизм ордена и знаки отличия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» и заслушал доклад командующего Андрея Мордвичева о текущей обстановке. Министр заявил о необходимости нанесения упреждающего огневого поражения по ВСУ.