Москва, 7 сентября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Россия продолжает скрупулезную и конструктивную работу с Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху. Об этом 7 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что действия Баку привели к эскалации напряжённости в регионе.

Александр Патрин/ТАСС Обстановка на границе Армении с Азербайджаном и Арцахом

«Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности и скрупулезную, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Говоря о совместных армяно-американских военных учениях, которые должны состояться в ближайшие дни, Песков отметил, что в нынешней ситуации проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны Армении объявили, что страна совместно с Соединёнными Штатами Америки проведёт учения миротворческих сил. Манёвры пройдут с 11 по 20 сентября на территории Армении в учебном центре «Зар» миротворческой бригады и учебном центре оборонного ведомства.

Отмечается, что армяно-американские учения Eagle Partner 2023 проводятся с целью повышения уровня оперативной совместимости соединений, участвующих в международных миротворческих миссиях, и обмена передовым опытом в области управления и тактической связи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с предстоящими совместными учениями Еревана и Вашингтона на территории Армении вызывает настороженность. Он подчеркнул, что российская сторона отслеживает ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин в мае провёл в Москве трехстороннюю встречу с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. В ходе мероприятия российский лидер заявил, что в отношениях Баку и Еревана остаются сложности, однако явно прослеживается положительная тенденция.

Конфликт Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики происходил в 1991–1994 годах и обострился в 2020-м, когда возобновились широкомасштабные боевые действия. В ноябре 2020 года конфликтующие стороны при посредничестве Москвы договорились прекратить огонь и ввести в регион контингент российских миротворцев.