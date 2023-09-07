Москва, 7 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Идея США передать конфискованные российские средства Киеву — нонсенс, такие действия были бы юридически незаконными, сообщил 7 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Комментируя заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что конфискованные в США российские активы передадут Украине, представитель Кремля сказал, что это абсолютно незаконный ход.

«Какие-либо утверждения, что им удалось найти юридическое обоснование для беззакония, являются юридическим нонсенсом, это приведёт к судебным разбирательствам», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен, находясь с визитом в Киеве, заявил на пресс-конференции, что конфискованные у российских бизнесменов Вашингтоном средства передадут Киеву.

По словам Блинкена, речь идёт о $5,4 млрд. Деньги пойдут на помощь украинских военных ветеранов, пояснил глава Госдепа.

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