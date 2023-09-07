Вашингтон, 7 сентября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Украина своими силами не сможет осуществить масштабную операцию по захвату Крыма, как бы этого ни хотел президент страны Владимир Зеленский. Такое мнение высказал аналитик Гаагского Центра стратегических исследований Фредерик Мартинес, сообщило издание Newsweek.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Военный аналитик подчеркнул, что планы киевских властей несбыточны. Он пояснил, что у Киева нет достаточного количества кораблей и самолётов для установления контроля над морем. Помимо этого, Киеву потребуется больше десантных средств для перевозки наземных войск.

«Сегодня Украине даже и не стоит надеяться на начало десантной операции, достаточно масштабной, чтобы своими силами вторгнуться на полуостров», ― подчеркнул Мартинес.

Как сообщало ИА Регнум, газета Daily Express со ссылкой на неназванный высокопоставленный британский военный источник сообщила, что бригада украинских военных тренируется в Великобритании, чтобы захватить Крым до Рождества. Планируется, что операция будет включать в себя удары с суши, моря и воздуха с использованием более мощных ракет, поставляемых от Великобритании, США и Германии.

Член комитета Совета федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с ИА Регнум заявил, что захват Крыма украинскими военными исключён, потому что даже когда полуостров находился не в составе России, то Украина для жителей Крыма была чужой территорией. Он также назвал подобные публикации чушью.

Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал президенту Украины избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда, забыть о российском Крыме и подумать об административных изменениях остатков подконтрольной ему территории.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией 18 марта 2014 года по результатам референдума, на котором за возвращение региона в состав России проголосовали 96,57% при явке 84,17%. Однако киевские власти до сих пор не признали итогов волеизъявления народа и не теряют надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию, в том числе и силовым методом.