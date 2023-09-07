Сочи, Краснодарский край, 7 сентября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Отдыхавшая с родителями в Лазаревском в Краснодарском крае семилетняя девочка из Екатеринбурга после купания в Чёрном море впала в кому и впоследствии умерла. Об этом 7 сентября рассказала мать ребёнка.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В 20:45 остановилось сердечко моей девочки. Сейчас надо транспортировать тело моей малышки. Пока не понимаем как», — сказала она в беседе с порталом E1.

Женщина уточнила, что позднее они с мужем пойдут в морг, чтобы узнать, как это можно сделать.

Отмечается, что девочка заболела после купания в море 18 августа и врачи местной больницы диагностировали у неё ротавирус. Ребёнок длительное время находился в коме с отеками мозга и легких. Девочку собирались перевезти в Москву, однако её состояние резко ухудшилось и ребёнка пришлось перевести в местное реанимационное отделение.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля стало известно, что в Краснодарском крае отравилась группа детей, которые отдыхали на базе отдыха «Парус». После купания в Чёрном море, которое было запрещено из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, ухудшилось состояние 12 детей и тренера. У подростков появилась тошнота и поднялась температура. Заболевших госпитализировали.