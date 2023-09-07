Москва, 7 сентября, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Американская дипломатия по-прежнему надеется, что, забирая деньги у российских предпринимателей, Вашингтон сможет раскачать ситуацию внутри РФ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 сентября заявил Андрей Суздальцев, политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон впервые передаст «захваченные у подсанкционных российских олигархов» активы на нужды ветеранов ВСУ.

«В американской внешней политике ставка на российских олигархов очень давняя, — объяснил Суздальцев. — Причём первые попытки были ещё до 2022 года. Первые санкции били именно по олигархам с расчётом на то, что российское общество настроено антиолигархически и поэтому поддержит такие действия американцев. Второе мнение заключалось в том, что олигархи составят заговор и свергнут легитимную российскую власть».

Как пояснил Суздальцев, такие схемы выглядели очень наивно, а их конструкторы воспринимали Россию как страну из голливудских фильмов.

Политолог обратил внимание на то, что речь идёт именно о деньгах крупного российского бизнеса, а не о замороженных активах ЦБ РФ.

«Это частные деньги. США на это сделали ставку. Они ловили частные яхты, искали частную недвижимость. Опять-таки рассчитывая на то, что это раскачает ситуацию в России», — констатировал эксперт.

Также он рассказал, что, встав на такую дорожку, американская дипломатия очень серьёзно рискует. Дело в том, что, согласно российской Конституции, все формы собственности равны и власти РФ обязаны защищать деньги российских граждан за рубежом, как и государственные.

«Есть одна универсальная российская задумка, которую пока не применяли. Были посчитаны все активы западных стран и компаний в России. Общая сумма этих активов превышает все резервы Центрального банка. И даже активы богатых россиян за границей. Мы могли бы пойти в ответ на конфискацию каких-то активов. Это очень беспокоит Запад. Получается, что старый, привычный буржуазный мир разваливается», — сказал Суздальцев.

Однако и это ещё не всё. В действительности Госдеп США сильно подставляет Киев, отдавая ему украденные российские деньги. Суздальцев призвал задуматься о том, что Россия, во-первых, может провести ревизию всех компаний, которые работают в РФ, но принадлежат украинцам. Их пока не трогали, но всё может измениться. Во-вторых, теоретически могут быть национализированы активы западных компаний, которые работают в России и на Украине.

«То, чем занимаются американцы, может привести к развалу мировой экономики. Но Блинкен говорит это не первый месяц и не первый год. Нам надо за этим следить и быть готовыми ответить», — подытожил Суздальцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Блинкена, сумма, которую США обещают передать Украине на реабилитацию боевиков ВСУ, составляет 5,4 млн долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нонсенсом идею властей США передать конфискованные российские средства Киеву. Кроме того, он подчеркнул, что такие действия были бы юридически незаконными.

Летом 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит юридическую базу для использования замороженных российских активов для восстановления Украины. По её словам, «юридически это непростое дело».

До этого в Брюсселе осознали, что не могут на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы.

В Госдуме предупредили, что изъятие российских активов чревато поломкой всей международной системы защиты валютных инвестиций и вкладов, что может повредить всему глобальному валютному процессу.