Киров, 7 сентября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Полицейские задержали двоих подростков за поджог релейного шкафа на станции Киров-Котласский. Об этом 6 сентября сообщил источник ИА Регнум.

Известия/Александр Казаков

Злоумышленники сожгли релейный шкаф на станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги вечером 3 сентября. О ЧП правоохранителям сообщил электромеханик.

«На момент осмотра места происшествия шкаф находится в открытом состоянии, выгорел полностью внутри», — сообщил собеседник.

Несмотря на повреждения, задержки поездов удалось избежать.

Злоумышленников удалось задержать 6 сентября. Ими оказались двое подростков 16 и 17 лет.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщил источник.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ — «Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

Аналогичные инциденты происходили в 2023 году и в других регионах страны, а некоторые попытки поджогов были предотвращены, о чём сообщало ИА Регнум.

Так, в ночь на 30 августа на железнодорожной станции Шакша в Башкирии подожгли релейный шкаф. На движение пассажирских поездов возгорание релейного шкафа не повлияло.

А днём ранее, 29 августа в Омске сотрудники ФСБ задержали 21-летнего агента украинских спецслужб, которому дали задание повредить и уничтожить объекты инфраструктуры. Ранее он успел поджечь релейный шкаф на одном из железнодорожных перегонов в регионе.

За поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о быстром заработке, отметили 25 августа в Центре общественных связей ФСБ России. Основной упор в Киеве делают на вовлечении в противоправную деятельность молодёжи, пожилых людей, радикалов, маргиналов, а также несовершеннолетних и лиц с психическими заболеваниями, заявили в ФСБ.