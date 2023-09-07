Вашингтон, 7 сентября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с государственным секретарём США Энтони Блинкеным рассказал, как в юности избавлялся от похмелья. Об этом сообщила американская газета Hill.

Global Look Press/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с государственным секретарём США Энтони Блинкеным

«Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение McDonald’s», — признался глава ведомства.

По его словам, тогда он покупал двойной чизбургер, большую порцию кока-колы и это был его лучший завтрак с похмелья.

Блинкен в ответ выразил уверенность, что такое происходило с министром иностранных дел Украины очень редко.

«Со мной такого не случалось», — признался госсекретарь США.

Разговор состоялся в вечером 6 сентября в киевском McDonald’s во время двухдневного визита американского чиновника, куда представители внешнеполитических ведомств зашли перекусить. Блинкен заказал картошку фри, Кулеба — вишнёвый пирожок, после чего украинский дипломат признался, как американская закусочная спасала его в юности.

Как сообщало ИА Регнум, американский госсекретарь Энтони Блинкен прилетел в Киев с официальным визитом 6 сентября. Во время переговоров с Кулебой стороны обсудили военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности и расширение экспорта зерна с Украины.

На совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Блинкен объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму более $1 млрд. Поставки включают 120-миллиметровые снаряды с сердечником из обеднённого урана для основных боевых танков Abrams, которые Вооружённые силы Украины могут получить уже в сентябре. Также Блинкен и Кулеба обсудили поставки тактических баллистических ракет ATAMS.