Москва, 7 сентября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В гараже специалиста Центра детских и молодёжных социальных инициатив и бывшего директора кадетской школы обнаружили 828 предметов оружия. В том числе танковое орудие, противотанковое ружьё и мины. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

5 сентября полиция обследовала один из гаражей в кооперативе «Луки» в Красногорске, который арендует 53-летний Александр Хмель. В помещении оперативники обнаружили целый оружейный арсенал. Полицейские описывали содержимое гаража в течение 7 часов, после чего все предметы направили на экспертизу.

В частности было изъято 828 патронов и танковое орудие.

«Было изъято 828 предметов, в том числе патроны, танковое орудие, противотанковое однозарядное ружье системы Дегтярева, пистолет-пулемёт МП-38, карабин Маузер-98к, винтовка Мосина, карабин Мосина, пистолет Вальтер П38, 5 снарядов, осколок минометной мины с тротилом, надкалиберная осколочная граната, 2 банки с порохом массой 386,7 грамма, 4 минометные мины, 22 снарядных обтекателя, 8 взрывателей, 8 РГД-33 (советская ручная граната), 10 рукояток РГД-33, 3 корпуса противопехотных мин, 8 гранат Ф-1 и 2 половинки, 3 гранаты М-39, 2 запала УЗРГМ, 1 запал Ковешникова, 1 корпус от немецкой противотанковой мины М-38, 3 запала от гранат, 4 запала МД-2, 3 нажимных взрывателя от немецких мин, электродетонаторы, электрические капсюли-воспламенители, военные дымы и пиротехника», — рассказал собеседник агентства.

По результатам экспертизы, вещество из двух стеклянных банок оказалось бездымным порохом промышленного производства, он является метательным взрывчатым веществом. Остальные предметы ещё изучают специалисты.

По данным оперативников, владелец арсенала ранее занимал должность директора ГБОУ Кадетская школа № 1721, сейчас он работает главным специалистом ГБУ города Москвы центр Детских и Молодежных Социальных Инициатив «Крылья». По факту обнаружения целого арсенала оружия в подмосковном гараже проводится проверка. Правоохранители устанавливают, откуда у 53-летнего мужчины появилось столько оружия и для каких целей оно было приобретено.

29 августа сообщалось, что в центре Москвы рядом с гостиницей «Метрополь» сотрудники ДПС остановили Mercedes камуфляжной расцветки. За рулём находился 49-летний Магомед в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники дорожной полиции попросили открыть багажник и осмотрели автомобиль. Внутри они нашли целый арсенал оружия и не только.