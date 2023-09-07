Брянск, 7 сентября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Российский военный из автомата сбил квадрокоптер с камерой в Брянской области, сообщил источник ИА Регнум.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, в 130 км от государственной границы 5 сентября военные заметили неизвестный дрон. В районе посёлка Свень военнослужащий открыл огонь из автомата по объекту, находящемуся на высоте 50 м, и сумел сбить квадрокоптер.

Повреждений и пострадавших в результате инцидента нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал 5 сентября, что пограничники сбили из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат. БПЛА обнаружили в Валуйском городском округе. При уничтожении дрон сдетонировал, никто не пострадал.