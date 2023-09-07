Москва, 7 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Снаряды с обеднённым ураном, которые планируют поставить с новым пакетом военной помощи США Украине, представляют большую опасность в бою и могут оставить последствия радиоактивного характера на территории России. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Иван Шилов ИА Регнум Снаряд с обедненным ураном

Ранее Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном. Они войдут в новый пакет военной помощи. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обеднённым ураном якобы не представляют радиоактивной угрозы.

«Конечно, они врут об отсутствии радиоактивной угрозы от снарядов. Это более мощный бронебойный снаряд, способный гарантированно пробивать броню и танк. Это снаряд, который прежде всего будет использоваться против бронетанковой техники. А то, что там потом будут последствия заражения, — это безусловно. Может локальные, но всё же будут, ведь это уран, пусть и обеднённый», — поделился Подберёзкин.

Военный эксперт рассказал, что эти снаряды есть в арсенале США ещё со времён войны в Ираке, где была доказана их эффективность.

«Сердечник снаряда представляет собой урановый стержень, который по длине соотносится 11 к 30 к диаметру, то есть к калибру снаряда. Поэтому он длинный, тяжёлый и плотный. В этом смысле подкалиберная бронебойность его резко увеличивается, поэтому эффективность его довольно высока. И опыт применения такого снаряда уже порядка 30 лет», — отметил Подберёзкин.

По его мнению, США решились на эти поставки по двум причинам. В качестве первой Подберёзкин назвал серьёзное сокращение обычных боеприпасов, запасы которых истощаются.

«А во-вторых, это более эффективный снаряд. И сейчас в политике и в военно-технической области усиливается нажим на Россию. Сейчас на поле боя ВСУ стоит перед угрозой краха. Последние резервы заканчиваются. Поэтому визит Блинкена (госсекретарь США Энтони Блинкен. — Прим. ред.) явно был связан со стратегией, что же делать дальше. Похоже, что они решили использовать всевозможные резервы», — пояснил военный эксперт.

Подберёзкин обратил внимание на то, что и в политическом плане сейчас происходит обострение ситуации, причём западные политики пытаются эскалировать локальные конфликты вокруг России — в Прибалтике, Польше, Молдавии, Армении. По мнению эксперта, и предстоящий саммит G20 они также будут пытаться использовать в своих антироссийских целях.

Ранее в Белом доме говорили, что не готовы передавать снаряды с обеднённым ураном, хотя агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что США могут включить бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном в ближайший пакет военной помощи.

После оглашения Пентагоном своего решения о поставках снарядов на Украину заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак заявил, что ООН выступает против применения снарядов с обеднённым ураном где бы то ни было в мире.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова также отреагировала на решение США. Более того, она назвала враньём заявления Белого дома о том, что поставляемые снаряды с ураном не представляют какой-либо радиоактивной угрозы. Захарова отметила, что про токсичность обеднённого урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв писали неоднократно.

Как сообщало ИА Регнум, посольство России в США также раскритиковало решение американской администрации передать Украине бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном. В посольстве напомнили, что в результате разрыва боеприпаса с обеднённым ураном происходит образование радиоактивного облака. Малые частицы накапливаются в организме человека в течение долгих лет, что повышает риск возникновения онкологического заболевания.

Также заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поставляя Киеву оружие с обеднённым ураном, Соединённые Штаты совершают преступление. Рябков добавил, что такие действия Вашингтона показывают, насколько циничен настрой, который определяет политику США на Евразийском направлении.