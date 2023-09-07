Волгоград, 7 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Беспилотник самолётного типа упал на территорию военной базы в Волгоградской области, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 7 сентября. Как стало известно, дрон упал, задев молниеотвод. Детонации не произошло, разрушений и жертв в результате попытки атаки нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 7 сентября, в Московской, Ростовской и Брянской областях пресекли атаки пяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Так, в Подмосковье дрон обезвредили в Раменском городском округе. В Брянской области удалось сбить два БПЛА. Упавшие фрагменты одного из дронов повредили здание железнодорожного вокзала, привокзальную площадь и несколько автомобилей. К 10 утра работа вокзала была возобновлена в штатном режиме. Ещё два беспилотника были поражены в Ростовской области. Один из дронов упал в центральной части Ростова-на-Дону и взорвался. В результате повреждения получили несколько домов: осколками посекло фасады и выбило окна. Также, как рассказал источник ИА Регнум, взрывом повредило семь легковых автомобилей. Пострадавших среди населения нет. На месте падения обнаружены двигатель и части БПЛА.