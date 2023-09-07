Вашингтон, 7 сентября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. В штате Флорида усыновлённый семь лет назад из украинского приюта молодой человек убил приёмных родителей. Об этом 7 сентября сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию.

Департамент полиции Северного порта Убийца Дима Тауэр

«Мужчина, усыновленный из украинского приюта, похожего на тюрьму, убил своих американских родителей», — говорится в публикации.

Уточняется, что 21-летнего молодого человека зовут Дима Тауэр. Также указывается, что полицейские в четверг прибыли после звонка о ссоре в одном из домов в городе Норт-Порт, расположенном на юге Флориды. Там они нашли окровавленные тела Робби и Дженнифер Тауэр.

По информации издания, приёмный сын убитой семейной пары попытался скрыться от сотрудников полиции, но его задержали через восемь часов и поместили под стражу. Молодому человеку грозят обвинения в убийстве.

GoFundMe Приёмные родители Димы

Дядя приёмного отца Уоррен Райнс рассказал газете, что убитые являлись глубоко религиозными людьми и в составе христианских миссий несколько раз были на Украине. Так как у пары не было детей, они приняли решение взять 14-летнего мальчика с тяжёлым прошлым (мать умерла, а страдавший алкоголизмом отец бросил сына) из украинского приюта.

«Всё было не так уж плохо… Но я думаю, что в мальчике было много ненависти ещё до того, как он оказался тут. И я думаю, она вымещается на тех, кто ближе всего», — пояснил Райнс.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа военнослужащего американской армии обвинили в жестоком убийстве супруги и сокрытии улик в Анкоридже (штат Аляска). По предварительным данным следствия, 21-летний молодой человек убил свою супругу через 45 минут после возвращения с празднования его дня рождения. После этого он спрятал тело убитой, а знакомым рассказал, что она не вернулась с работы.

В конце июля полицейские в США задержали 18-летнюю Жасмин Паэс, которая пыталась заказать убийство своего трёхлетнего ребёнка. Проживающая в Майами женщина пыталась найти киллера для сына на одном из сайтов, который оказался подставным.