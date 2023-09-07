Нижний Новгород, 7 сентября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. 1,8 млн т зерна собрано на полях Нижегородской области. Как рассказал губернатор региона Глеб Никитин, это новый рекорд по сбору зерновых.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

«В прошлом году в Нижегородской области было произведено 1,7 млн т — рекордный урожай за последние 30 лет, — сообщил он. — В этом году преодолели эту планку — уже собрано 1,8 миллиона тонн». Глава региона отметил, что зерновые культуры убраны с 85% площадей. «Высокий урожай — это заслуга наших аграриев, результат профессионализма и слаженной работы специалистов и руководителей предприятий отрасли», — уверен Глеб Никитин.

На агропредприятиях Нижегородской области продолжается уборка картофеля, овощей, рапса, льна-долгунца, сахарной свеклы, ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, в последние годы увеличена господдержка агропромышленного комплекса. В этом году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области бюджетом предусмотрено 5,4 млрд рублей субсидий, из которых 4 млрд рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.

«Средства направляем как на поддержку действующих производителей в сфере растениеводства и животноводства, так и на субсидии инвесторам, которые готовы вкладывать в реализацию новых проектов. Кроме того, участвуем в федеральной программе комплексного развития сельских территорий», — отметил Саносян.