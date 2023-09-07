Хабаровск, 7 сентября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. В отношении жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за переводы денежных средств украинской армии. Об этом 7 сентября сообщили в управлении ФСБ в Хабаровском крае.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов», — привело сообщение РИА Новости.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), и добавляется, что мужчина собирался принимать участие в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, а также осуществлять другие подрывные акции «в ущерб безопасности страны на территории региона».

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину за передачу Киеву данных о российском военном объекте в Краснодарском крае. Эта информация могла быть использована украинскими войсками для ударов по объекту. Против злоумышленника возбудили дело о госизмене.

Сотрудники спецслужб 5 сентября задержали жителя Краснодарского края, собиравшегося уехать на Украину для того, чтобы воевать в составе ВСУ. Россиянин контактировал с вербовщиком из Службы безопасности Украины.