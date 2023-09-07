Лондон, 7 сентября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Британские ученые развенчали целый ряд мифов о микробах, живущих в кишечнике. Один из них ― миф о микрофлоре. Так зачастую называют совокупность микроорганизмов в организме.

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При этом, как следует из статьи в издание Nature Microbiology, в действительности же флора — это растения. А живущие в теле человека микроорганизмы — бактерии, археи, грибы, вирусы — принято называть микробиотой (микробиомом).

Авторы статьи также показали, что миф о двух килограммах бактерий в кишечнике вряд ли соответствует действительности. Общий вес микробиоты точно не превышает 500 граммов, но, скорее всего, он значительно меньше, заметили учёные.

Также ранее считалось, что существуют опасные микробы. К такому выводу впервые пришёл немецкий ученый Теодор Эшерих в 1885 году, когда обнаружил кишечную палочку, которую посчитали смертельно опасным патогеном. Однако сейчас учёные утверждают, что такие бактерии постоянно находятся в организме и требуются ему. При этом уничтожение кишечной палочки может нарушить работу пищеварительной системы.

Кроме того, как оказалось, не существует плохих и хороший бактерий. Миф о существовании полезной и патогенной микрофлоры также развенчали. На самом деле микроорганизмы или их метаболиты не могут быть однозначно полезными или вредными. Всё зависит от местоположения и условий. Например, Escherichia coli в кишечнике синтезирует витамин K и подавляет болезнетворные микробы, но за его пределами вызывает воспаление органов и тканей.

Также специалисты отметили, что некоторые микробы очень нужны человеческому организму, так как они являются участниками метаболических и иммунных процессов. Однако существуют и такие микроорганизмы, действие которых до сих пор остается неизученным. Всего в кишечнике каждого человека обитают десятки триллионов микроорганизмов.

Как сообщало ИА Регнум, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, рассказывая об ошибках в питании, отметил, что перегибы в диете человека могут привести к разрушению его кишечника. Медик призвал не терпеть голод и жажду, давать организму то, что он просит, а уже потом требовать от него.

Некоторые штаммы кишечной палочки ― бактерии, которая обитает в кишечнике, могут быть опасными и вызвать серьёзные отравления и заболевания. Кишечная палочка попадает в пищу из-за неправильной обработки и хранения продуктов. Так, специалисты Роскачества обнаружили сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, в фарше нескольких российских марок.