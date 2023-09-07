Лондон, 7 сентября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Табачный концерн British American Tobacco объявил, что продаст российские активы местному менеджменту. Об этом компания сообщила 7 сентября в опубликованном заявлении.

ТАСС/Sven Hoppe/dpa

«British American Tobacco официально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством», — заявила компания.

Покупатель — консорциум, возглавляемый членами управленческой команды «БАТ Россия». После завершения сделки предприятия российского и белорусского бизнеса получат общее название ITMS Group.

Британская компания заявила, что предприняла усилия для соблюдения интересов российских и белорусских коллег. Условия найма для сотрудников останутся сопоставимыми с существующими условиями BAT на протяжении двух лет после завершения сделки.

«Мы ожидаем, что сделка завершится в течение следующего месяца, как только будут выполнены определённые условия. По завершении проекта British American Tobacco больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках», — сообщили в компании.

British American Tobacco — производитель таких марок сигарет как Kent, Dunhill, Lucky Strike, Rothmans, Pall Mall — 11 марта прошлого года объявила, что планирует продать российские активы. В сентябре 2021 года она сообщила о приостановке сотрудничества с Белоруссией.

В составе «БАТ Россия» находятся петербургскаяфабрика «БАТ-СПб» и «Международные услуги по маркетингу табака» (АО «МУМТ»). Кроме того, British American Tobacco — один из основных партнёров белорусской табачной госкомпании «Неман».

25 августа о завершении продаже российских активов заявил голландский пивоваренный концерн Heineken. У компании в России было семь пивоваренных заводов.

В конце июня на форуме Агентства стратегических инициатив президент Владимир Путин заявил, что российскому рынку нужны отечественные товары.

Выступая в 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме, президент подчеркнул, что иностранные компании не выгоняли с российского рынка. Под многими зарубежными брендами в России давно продают продукцию, которая полностью производится на российских мощностях.