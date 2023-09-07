Москва, 7 сентября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Часть членов российской делегации, направляющейся для участия в Генассамблее ООН, не получила американские визы. Об этом 7 сентября заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В процессе. Не все сопровождающие Лаврова лица получили визы, но некоторые получили. Эта работа продолжается», — сказал он.

Замглавы МИД призвал власти США не повторять случай, когда визы не выдали или задержали российским журналистам, направлявшимся вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для освещения мероприятий.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН начнётся 18 сентября в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на действия США, в случае если американские власти не выдадут визы журналистам из России для освещения мероприятий Генассамблеи ООН в сентябре. Дипломат подчеркнула, что это является грубейшим нарушением всех норм внутреннего и международного законодательства.

Рябков 26 августа отметил, что Россия готова к любому варианту развития событий с выдачей американских виз членам российской делегации и журналистам на ГА ООН. Он отметил, что действия США в этом вопросе нельзя предугадать.

Президент России Владимир Путин 18 августа подписал распоряжение об утверждении состава российской делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Её возглавит Сергей Лавров, также в её состав вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.