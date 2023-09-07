Бишкек, 7 сентября, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Идея создать безъядерную зону в Центральной и Восточной Европе максимально далека от реальности. Такое мнение 7 сентября в ходе пресс-подхода в рамках семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ничего более далекого на сегодня от реальности, чем такого рода идеи, я не нахожу применительно к этому региону», ― подчеркнул дипломат.

Подобные идеи он назвал абстракцией. Рябков пояснил, что если бы действительно существовала заинтересованность в сокращении ядерных рисков, арсеналов, то уже бы активизировали работу с Вашингтоном в пользу выведения из Европы нестратегического ядерного оружия.

По мнению дипломата, в скором времени могут возникнуть свидетельства эскалационного курса Запада, который противоречит не просто идее безъядерной зоны, а самой философии ядерного разоружения со стороны НАТО.

Также замглавы МИД заявил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии продолжатся.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа на заседании Генассамблеи ООН председатель сессии Чаба Короши заявил, что мир сейчас приблизился к ядерной катастрофе больше, чем когда-либо в этом столетии. По его словам, опасность в мире увеличили повышенное недоверие, геополитическая конкуренция и растущее число вооружённых конфликтов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что единственной защитой от угроз безопасности России является в настоящее время ядерное оружие. Условия его возможного применения с российской стороны изложены в доктринных документах, а её политика в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер, напомнил министр.

В свою очередь, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что западные страны прямо называют Россию, Китай и их союзников своими стратегическими противниками, а значит, возможность прямого столкновения с НАТО «весьма очевидна». На Западе идут интенсивные военные приготовления, и только наличие у России ядерного оружия сдерживает Запад от развязывания полномасштабной войны, заявил Хренин. Он подчеркнул, что именно поэтому в Минске считают особенно значимым размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.