Москва, 7 сентября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал возбудить уголовное дело о коррупции в отношении нового главы минобороны страны Рустема Умерова. Она написала об этом 7 сентября в Telegram-канале.

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«То есть Зеленский уволил одного министра обороны из-за коррупции, не инициировав никакого расследования, а вместо него назначил другого, в отношении которого ведётся антикоррупционное разбирательство?!» — задалась вопросом дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября стало известно, что на Украине возбудили уголовное дело в отношении руководства фонда государственного имущества страны. Украинские СМИ отметили, что по состоянию на 4 сентября им продолжает быть назначенный на пост министра обороны страны Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября объявил о назначении Умерова на пост главы министерства обороны и отправил в отставку находившегося на этой должности Алексея Резникова. Украинский лидер отметил, что военному ведомству страны нужны новые подходы.

Верховная рада 5 сентября одобрила увольнение Резникова . Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отставку главы минобороны Украины. Он указал, что сейчас какие-либо назначения никоим образом не влияют на суть киевских властей в целом.

Новый глава украинского военного ведомства 6 сентября пообещал сделать «всё возможное и невозможное» для победы Украины. Он пояснил, что понимает под этим захват Киевом территорий, которые тот считает своими.