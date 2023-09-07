Вашингтон, 7 сентября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в ближайшее время собираются поставить на Украину новую партию кассетных боеприпасов. Об этом 6 сентября написала американская газета New York Times со ссылкой на чиновников США.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Кассетный боеприпас, выпущенный ВСУ по Донецку

«Через два месяца после того, как США передали Украине первую партию боеприпасов, чтобы гарантировать, что у её армии не закончатся снаряды, трое американских чиновников заявили, что администрация (президента США Джо) Байдена собирается отправить ещё больше и в ближайшее время», — говорится в публикации.

При этом власти США не уточнили, какое количество кассетных боеприпасов передали ВСУ в первую поставку из имевшихся в распоряжении Пентагона.

Отмечается, что «ненасытные запросы» украинской стороны, как предполагается, будут увеличиваться, так как ряд подразделений ВСУ всё чаще рассчитывает на тяжёлую артиллерию в качестве основы для наступления пехотных частей, вместо принятых в НАТО общевойсковых боев, которые украинские подразделения освоили с трудом.

Как сообщало ИА Регнум, Байден объявил о начале поставок кассетных боеприпасов Киеву в начале июля. По его словам, они должны были помочь ВСУ в ходе контрнаступления. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что отправка Вашингтоном этих боеприпасов ВСУ ставит под удар мирных жителей и будет способствовать затягиванию кризиса.

При обстреле Донецка кассетными боеприпасами со стороны украинских военных 6 сентября полностью сгорел частный дом в Петровском районе. В течение дня в период с 09:00 до 21:00 ВСУ обстреляли Донецк 50 раз. По городу было выпущено 146 снарядов калибра 155 мм, включая 17 кассетного типа и 20 ракет из РСЗО.

Директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организаций Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм 5 сентября рассказала, что HRW собрала доказательства гибели мирных жителей Изюма в Харьковской области в 2022 году из-за обстрелов кассетными боеприпасами со стороны украинской армии. Она уточнила, что это стало понятно при опросе местных жителей.