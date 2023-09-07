Москва, 7 сентября, 2023, 10:01 — ИА Регнум. В Москве скончался легендарный журналист, государственный деятель, дипломат Энвер Мамедов. Бывшему главному редактору Совинформбюро, переводчику на Нюрнбергском процессе было 100 лет. Об этом 7 сентября РИА Новости сообщили его близкие.

Владимир Трефилов/РИА Новости Энвер Мамедов

Других подробностей не приводится.

Свой столетний юбилей он отметил совсем недавно ― 15 августа. Накануне этого события его представили к ордену Александра Невского. По мнению коллег, Мамедов был настоящим «патриархом советской и российской журналистики» и «князем Гостелерадио» СССР. Помимо этого, он также был талантливым руководителем.

Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Участвовал в Великой Отечественной войне, но в 1943 году его уволили из армии по ранению и направили на работу в Народный комиссариат иностранных дел СССР. В 1944–1945 годах работал пресс-атташе советского посольства в Италии, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов.

В МИД проработал на различных должностях до февраля 1950 года. Потом в течение шести лет занимал пост главного редактора редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). С 1956 до 1859 года являлся советником-посланником посольства СССР в Вашингтоне.

После этого занимался преимущественно журналистской и телевизионной деятельностью, в 1986–1992 годах был политобозревателем Агентства политических новостей (АПН). До своей смерти Мамедов на протяжении длительного времени выступал советником главного редактора РАМИ «РИА Новости».

Награждён семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.