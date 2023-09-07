ДНР, 7 сентября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. В захваченных киевскими властями населённых пунктах Часов Яр и Богдановка в районе Артёмовска разведка выявила скопление сил украинской армии. Об этом 7 сентября рассказал разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск «Юг».

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В беседе с РИА Новости разведчик показал снятые с беспилотника позиции киевских военных в районе Берховского водохранилища в ДНР.

«Рядом находится населённый пункт Богдановка и также очень большое количество (военнослужащих ВСУ. — Прим. ред.), происходит ротация в населённом пункте Часов Яр», — сказал он.

Представитель разведки уточнил, что главная ротация ВСУ производится в Часове Яре и Богдановке, также оттуда украинские войска подвозят боеприпасы на позиции около линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября в Минобороны рассказали, что разведчики российских ВДВ пресекают любые попытки диверсантов ВСУ приблизиться к Артёмовску. В ведомстве уточнили, что украинские ДРГ делают попытки попасть в соседние с городом населённые пункты.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска за сутки отразили четыре атаки бригад ВСУ на донецком направлении, включая позиции около Клещеевки и Артёмовска. Украинская армия также пыталась штурмовать Клещеевку, Артёмовск, Дубово-Василевку, Зализнянское, Весёлое и Старомихайловку в ДНР.