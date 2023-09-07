Бишкек, 7 сентября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Российская сторона никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном, Москва и сейчас продолжает контакты с США по гуманитарным вопросам. Однако диалога по основным сюжетам нет, и Россия не станет его инициировать. Об этом журналистам 7 сентября в ходе пресс-подхода в рамках семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА Регнум

Дипломат отметил, что контакты на рабочих уровнях по разным аспектам бывают, и не редко. Это касается гуманитарных случаев, визовых дел, функционирования загранучреждений, консульского обслуживания граждан. Также, по его словам, между РФ и США бывают контакты на международных площадках, в многосторонних форматах.

«Но это, конечно, не работа по крупным вопросам. Там диалога нет», ― указал Рябков.

Он подчеркнул, что Вашингтон демонстрируют нежелание обсуждать сюжеты, рассмотрение которых без России бессмысленно. При этом Москва от контактов никогда не отказывалась и не уходила, но никаких инициатив в плане обращения к американцам с российской стороны проявлять не намерена.

«Новостей на этом направлении не будет», ― подчеркнул дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что если США окончательно погрязнут в собственной уверенности, что могут в одиночку решать нужные им вопросы, это приведёт к дальнейшему размежеванию и разъединению на блоки на международной арене. При этом, подчеркнул Рябков, вина за это будет лежать целиком и полностью на Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает контакты с США по вопросам работы российского посольства в Вашингтоне и американского посольства в Москве. По его словам, Вашингтон обращается к Москве по линии помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Однако существуют сложности, которые возникли ещё во время президентства Барака Обамы. При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона всегда была и остаётся готовой к контактам с США.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что состояние отношений между США и Россией не даёт повода оптимистически оценивать их дальнейшее развитие. Он подчеркнул, что пока просвет не просматривается.

Ранее он рассказал, что контакты между Москвой и Вашингтоном есть, но их используют время от времени. Также ещё сохранились дипломатические контакты, нужные для получения виз и так далее.

При этом бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм допустил сближение Москвы и Вашингтона. При этом он подчеркнул, что до тех пор, пока украинский конфликт не завершат, говорить о переходе отношений между Россией и Соединёнными Штатами Америки в конструктивное русло не представляется возможным.