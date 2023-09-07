Бишкек, 7 сентября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Поставляя Киеву оружие с обеднённым ураном Соединённые Штаты Америки совершают преступление. Об этом 7 сентября на полях семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА Регнум Снаряды с обедненным ураном

«Это не просто эскалационный шаг, но это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий», — подчеркнул дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства также напомнил, что в мире опубликованы сотни экспертных материалов с мнениями экологов, врачей, химиков о непоправимом вреде, который может нанести окружающей среде такое вооружение.

Он подчеркнул, что назвать подобное решение, кроме как преступным актом, он не может. Рябков добавил, что такие действия Вашингтона показывают, насколько циничен настрой, который определяет политику США на Евразийском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Соединённые Штаты Америки передадут Украине 20-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана, стало известно из доклада Пентагона. Согласно распространённому документу, такие боеприпасы включат в новый пакет военной помощи на общую сумму в размере $175 млн. При этом отмечается, что сами танки Киев ещё не получил. Помимо этого, в пакет также войдут боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, средства навигации и связи.

При этом несколькими днями ранее, 4 сентября, Белый дом заявил, что не готов передавать снаряды с обеднённым ураном, хотя агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что США могут включить бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном в ближайший пакет военной помощи.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды с обеднённым ураном не представляют радиоактивной угрозы. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что они повысят эффективность ВСУ.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления Кирби. Она напомнила о результатах ряда исследований, показавших резкий всплеск онкологических заболеваний в странах, на территории которых велись боевые действия с применением такого типа боеприпасов.

Посольство России в США раскритиковало решение американской администрации передать Украине бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном. В диппредставительстве назвали такие действия показателем бесчеловечности. В посольстве напомнили, что в результате разрыва боеприпаса с обеднённым ураном происходит образование радиоактивного облака. Малые частицы накапливаются в организме человека в течение долгих лет, что повышает риск возникновения онкологического заболевания.