Ростов-на-Дону, 7 сентября, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в районе падения обломков беспилотника ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Эрик Романенко/ТАСС Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

«Решением ростовской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09:00 мск вводится режим ЧС», — сообщил Голубев.

Губернатор уточнил, что в трёх этих домах живут 99 человек, для которых местные власти организуют питание. Жителям пострадавшего района предложили разместиться в манёвренном фонде.

«Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты», — резюмировал Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 7 сентября распространило информацию о предотвращении попытки ВСУ атаковать объекты на территории России с помощью бесплиотников. Два украинских дрона средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской области.

Украинские беспилотники сбили в 03:00 мск: один упал в западной части областного центра — за пределами города, второй — в центре Ростова, в районе Пушкинской улицы. Как уточнил Голубев, пострадал человек, но от госпитализации он отказался.

По данным губернатора, фасады трёх зданий получили повреждения, в них также выбило стёкла. Пострадало несколько автомобилей.