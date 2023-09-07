Донецк, 7 сентября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Действия Вашингтона в отношении Киева только затягивают конфликт и ведут к его эскалации. Об этом 7 сентября заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press Танк Abrams

«Каждый шаг, который предпринимают Соединённые Штаты Америки в отношении украинского режима, ведёт только к эскалации и затягиванию конфликта и окончательной деградации Украины как государственного образования», ― пояснил в беседе с ТАСС Пушилин.

По его словам, речь идёт в том числе и о намерении Белого дома передать Украине новый пакет помощи, включающий танки Abrams и боеприпасы к ним.

«К чему это ведёт? К миру, развитию и благополучию? Нет, только к новым жертвам, обстрелам и разрушениям», ― подчеркнул врио главы ДНР.

При этом Пушилин отметил, что танки Abrams ждёт такая же участь, как и другую военную технику, поставленную Западом, ― она обратиться в металлолом или её уничтожат.

«Нет никаких сомнений, что с Abrams будет то же самое, что и с переданной техникой Великобританией, Германией, Францией и другими западноевропейскими странами», ― заверил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября глава отдела закупок Сухопутных войск США Даг Буш объявил о том, что Вашингтон официально одобрил поставку на Украину первой партии американских танков Abrams. Вместе с ними на Украину обещают поставить запчасти, ремонтную базу, боеприпасы.

Представитель Пентагона заявил, что первые десять из 31 американского танка M1 Abrams ВСУ могут получить уже в середине сентября. По его словам, сейчас боевые машины находятся на ремонте в Германии, а затем будут направлены на Украину.

Как заявил пресс-секретарь Командования армии США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл, на американских тренировочных базах в Германии уже завершили обучение управлению M1 Abrams 200 украинских солдат. Пока танки не будут полностью подготовлены к участию в боевых действиях, военнослужащие Украины будут работать над сохранением полученных навыков.

Западные чиновники полагают, что данная техника даст ВСУ необходимое преимущество в «изнурительном» контрнаступлении.

Ранее в США сообщили, что в танках Abrams, которые поставят Киеву, не будет передовой электроники. Американские специалисты считают, что при использовании в ВСУ эти технологии выйдут из строя до вступления техники в бой.