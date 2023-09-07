Вашингтон, 7 сентября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. США не вступят в крупномасштабный военный конфликт с Россией из-за позиции американских генералов, осознающих неспособность Соединённых Штатов одержать победу над РФ, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на своем канале U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Так эксперт оценил недавний прогноз американского журналиста Такера Карлсона, предупредившего об угрозе войны США с Россией уже в 2024 году.

Риттер пояснил, что Соединённые Штаты не смогут одолеть российскую армию ни обычными, ни ядерными вооружениями. Экс-разведчик полагает, что из-за этого говорить о самой возможности горячей войны двух стран «глупо».

Эксперт также отметил, что на планете нет места, где США смогли бы одержать победу над Россией в военном плане. Риттер подчеркнул, что американские генералы не являются «самоубийцами» и не пойдут на это.

Бывший разведчик также призвал Карлсона обсудить свои мысли с американским полковником Дугласом Макгрегором, который может перечислить все последствия такого шага для Вашингтона. Кроме того, Риттер предложил журналисту и свою консультативную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что третья мировая война уже началась и перешла из гибридной фазы в активную стадию. Он отметил, что Украину необходимо присоединить к НАТО, чтобы усилить Североатлантический альянс.

Посольство РФ в Вашингтоне 7 сентября выпустило комментарий, в котором раскритиковало решение американской администрации передать Украине бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном. В дипмиссии подчеркнули, что этот шаг связан со стремлением США нанести России «стратегическое поражение».