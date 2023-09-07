Тель-Авив, Израиль, 7 сентября, 2023, 07:38 — ИА Регнум. О проблемах, с которыми столкнулась во время путешествия в Израиль, и об «издевательствах» над украинцами в аэропорту Бен-Гурион рассказала жительница Киева Ирина 6 сентября в беседе с журналистами издания «Украинская правда».

llee_wu Аэропорт Бен-Гуриона

Женщина сообщила, что в декабре 2022 года прилетела в Тель-Авив, чтобы провести зиму в Израиле вместе с пригласившими её друзьями. Однако в аэропорту Бен-Гурион киевлянка столкнулась с проблемами. Сначала её документы долго изучали на паспортном контроле, затем, после пятиминутной беседы, выяснив, что женщина не состоит в браке, посмотрели «с осуждением» и отправили в зал ожидания.

По словам украинки, воду и еду в зале ожидания не давали, купить что-то было невозможно. Женщина утверждает, что российских граждан пропускали быстро, а из украинцев не пропускали никого. Во время второй беседы сотрудник таможни спросил о целях поездки в Израиль, но на слова украинки о проблемах с инфраструктурой в Киеве лишь усмехнулся.

«Отдельное издевательство, которое я заметила, — речь. У меня британское экономическое образование и хороший уровень английского. Я не захотела общаться с работниками паспортного контроля на русском. Но они были недовольны и разговаривали исключительно по-русски, почти без акцента, поэтому я подумала, что, видимо, они являются выходцами из России», — рассказала Ирина.

Через трое суток украинке выдали документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет. Как пояснила женщина, её заподозрили в намерении остаться в стране и получать социальную помощь. При этом киевлянка отметила, что кроме неё в самолёте, на котором она вылетела из Израиля, были ещё 16 украинок, которых депортировали в аэропорту сразу же, без проверки документов.

«Часто думаю, почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться: Россия имеет большое влияние на Иран, на Сирию, а это соседи Израиля, поэтому Израиль очень боится, как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине», — к такому выводу пришла Ирина после неудачной поездки в Израиль.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинская дипмиссия в Израиле пригрозила: в случае, если Тель-Авив продолжит депортировать граждан Украины из Израиля, то еврейские паломники не смогут посетить на еврейский Новый год Умань в Черкасской области Украины.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль и прекратит двусторонние безвизовые соглашения.

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, её ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.