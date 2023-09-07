Донецк, 7 сентября, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой Народной Республике обнаружили в Докучаевске схрон с вооружением и боеприпасами, предназначенными для совершения терактов украинскими диверсантами перед региональными выборами.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Обнаруженный тайник организован одним из диверсионных подразделений ВСУ и предназначался для совершения терактов в преддверии единого дня голосования на территории ДНР», — сообщили РИА Новости в ведомстве 7 сентября.

Отмечается, что из схрона изъяли 46 единиц различного оружия, более 1000 патронов к нему, а также 12 осколочно-фугасных снарядов.

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях единый день голосования пройдёт впервые. Избирательные кампании идут в 85 субъектах Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа генеральный совет «Единой России» предложил Владимиру Путину кандидатуры от партии на должности руководителей четырёх новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей соответственно предложены Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.