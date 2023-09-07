Наступивший 561-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о новых попытках атак украинскими беспилотниками российских территорий. В ночь на 7 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата в Ростове-на-Дону.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По словам губернатора региона Василия Голубева, один дрон упал за городом, второй — в центре, в районе пересечения улицы Пушкинской и переулка Островского. Повреждения получили несколько автомобилей, фасады и окна трёх зданий. Есть пострадавший. За медицинской помощью обратился один человек с резаными ранами ног, от госпитализации отказался.

По данным Минобороны, ещё один беспилотник был уничтожен над Раменским районом Московской области. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Тем временем экипажи вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли девять ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Серьёзные потери в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового понесла 14-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины.

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