Москва, 7 сентября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Российские войска приняли на снабжение новейшие унифицированные дымовые гранаты РДГ-У, которые могут быть использованы для защиты от высокоточных управляемых ракет.

Mil.ru Дымовая завеса

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Он рассказал, что РДГ-У способна в момент срабатывания за считаные секунды создать завесу, которая будет подпитываться длительное время.

Эту гранату можно использовать для укрытия личного состава и техники от ракетных атак противника. Отмечается, что с помощью неё военные смогут самостоятельно обеспечивать себе дымовую завесу, не привлекая спецтехнику или специалистов по радиационной, химической и биологической защите.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа заместитель гендиректора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что новейшая российская колёсная самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мальва» калибра 152 мм в ближайшие месяцы начнёт поступать на вооружение российской армии. Он подчеркнул, что эта САУ обладает высокой мобильностью за счёт колёсного шасси и она умеет проводить автоматизированный расчёт параметров стрельбы.

Военнослужащий одного из инженерно-саперных подразделений Вооружённых сил России с позывным Разум 12 августа рассказал, как на краснолиманском направлении ВСУ дистанционно применяют самозакапывающиеся мины иностранного производства. Эти устройства срабатывают на определенные радиоволны, и их могут забрасывать с использованием кассетных боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО).