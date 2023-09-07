Батайск, Ростовская область, 7 сентября, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Причины повреждения нежилого гостевого дома в Батайске Ростовской области устанавливают специалисты. Об этом 7 сентября сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

«Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска. На месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет», — уточнил глава Ростовской области.

Голубев не стал уточнять обстоятельства, в результате которых дом получил повреждения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Ростовской области Голубев сообщил о двух беспилотниках, сбитых силами ПВО в регионе. Один беспилотник упал в центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской, второй дрон упал за городом, место его падения не уточняется.

В результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону на земле произошло возгорание, получили повреждения несколько автомобилей. Кроме того, повреждены фасады и выбиты окна как минимум трёх зданий. Мэр города Алексей Логвиненко уточнил, что жителям повреждённых в результате падения БПЛА домов в случае необходимости предложат жильё.