Киев, 7 сентября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Украинская блогерша с миллионной аудиторией Татьяна Коряк, пребывающая на данный момент за границей, назвала военнослужащих ВСУ «мясом», у которого «нет шансов».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как сообщила ТСН, в одном из своих постов блогерша заявила, что в Вооружённые силы Украины набирают мужчин без какого-либо боевого опыта, «мясо», у которого «нет шансов».

Под напором со стороны аудитории вскоре после публикации этих постов Татьяна Коряк закрыла к ним публичный доступ и выступила с извинениями, объяснив свои высказывания «нервным срывом». Также блогерша выступила за скорейшее прекращение вооружённого конфликта и выразила надежду на наступление мира на Украине.

«Я понимаю боль людей, которые теряют в этой войне, которые пишут мне каждый день с просьбами о помощи. Я по возможности им помогают, чем могу… Я люблю свою страну, люблю людей», — оправдалась она.

По данным украинского издания «Вести. ua», Татьяна Коряк родилась в Артёмовске, до начала специальной военной операции проживала в Харькове, а после 24 февраля 2022 года покинула страну и уехала на Бали.

Как заявил ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко, опираясь на экспертные оценки и подсчёты, в Вооружённые силы Украины могут призвать дополнительно не более полутора миллионов человек, то есть около 7% от общей численности населения. Ранее издание Asia Times сообщило, что Владимир Зеленский призвал западные страны депортировать на Украину мужчин призывного возраста, так как ВСУ испытывают нехватку личного состава.