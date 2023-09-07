Москва, 7 сентября, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Пересмотр потолка цен на нефть из России, установленного ранее Западом, воспримут как провал санкций против РФ, заявил журналистам управляющий директор российской компании ООО «РусЭнергоПроект» Максим Канищев.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Он отметил, что вводившие ценовой потолок западные государства предполагали, что стоимость сырья будет только снижаться, однако этого не случилось.

«Теперь же менять значения потолка под фактическую картину рынка нет практического смысла. Более того, само обсуждение этой идеи будет воспринято как провал санкционной политики Запада, каким провалом оно, собственно, и является», — сказал бизнесмен, слова которого приводит РИА Новости.

В связи с этим Канищев считает, что пересмотра ценового потолка не будет. Он пояснил, что теперь цена на сырье движется только вверх и «комната с этим потолком пройдена».

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года страны «Большой семерки», Австралия и ЕС решили установить ограничение цен на нефть на уровне $60 за баррель при перевозках по морю. Сырье, стоимость которого превышает этот предел, запрещено перевозить и страховать.

В ответ на такие шаги Россия с 1 февраля стала отказывать в продаже нефти тем, странам, которые прямо или косвенно поддерживают введение потолка цен на российскую нефть.

20 августа главное таможенное управление КНР опубликовало данные, согласно которым за семь месяцев 2023 года Китай импортировал из России 4,46 млн тонн сжиженного природного газа на сумму $2,98 млрд. Показатель вырос на 62,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.