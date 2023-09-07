Южно-Курильск, Сахалинская область, 7 сентября, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Водитель пассажирского автобуса в Южно-Курильске Сахалинской области не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет. В результате инцидента пострадали пять пассажиров. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил Telegram-канал УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«43-летний водитель транспортного средства ПАЗ, двигаясь по автодороге Южно-Курильск — Головнино, не справился с управлением, допустил занос с последующим съездом в левый по ходу движения кювет», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 5 сентября, в Серебряных прудах в Московской области произошло дорожно-транспортное происшествия с участием грузового автомобиля и служебного автомобиля ГИБДД. В результате инцидента от полученных травм скончались два сотрудника полиции. Руководство Главного управления МВД России по региону выразило соболезнования родным и близким погибших инспекторов.